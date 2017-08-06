研究：金枪鱼产地不同 污染差36倍

（联合早报网讯）在大西洋和太平洋的工业化区域捕获的黄鳍金枪鱼（也称鲔鱼）所含的污染物，比在西太平洋偏远地区所捕获的高36倍，这是美国圣迭戈加州大学斯克里普斯海洋学研究所的最新发现。

美国之音报道，该研究团队追踪全球各地金枪鱼的毒素浓度，发现金枪鱼所在地区与品种这两个因素，对食用金枪鱼的安全影响同样重要。

这项研究检验了鱼体是否有杀虫剂、冷却剂和阻燃剂的存在。这些都是持久有机污染物，会在体内累积，最终进入食物链。

研究员从鱼体筛选了247种有毒化合物，计算出每一地区的污染物浓度。污染最严重地区的平均污染度是污染最轻微地区的36倍。个别鱼体的污染度差异更大。

研究员尼克利许说，通常污染较多的地区是北半球工业化地带，包括欧洲的大西洋沿岸的海洋地区，以及北美洲的东海岸和西海岸。至于亚洲外海以及太平洋岛屿则相当干净。

报告指出，90%在东北大西洋捕获的金枪鱼以及60%在墨西哥湾捕获的金枪鱼，所含污染物的水平已可引发对一般消费者和危险人群的健康警告，包括孕妇和哺乳中妇女或免疫系统受损的人。

尼克利许希望这项研究能促成对食物中化学物质进行更好的安全测试，并加强对海产类食物的公众教育和标签说明。他说，重点是，要知道你吃的鱼是在哪里被捕获的。

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