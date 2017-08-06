持刀客闯埃菲尔铁塔被捕 无人伤亡

（联合早报网讯）一名男子5日携刀试图闯入巴黎埃菲尔铁塔，立即被捕。军人和警方过后全面搜索了埃菲尔铁塔。该事件没有造成人员伤亡。

据法国新闻电视台BFMTV引述调查渠道消息说，那名男子先是用肩膀冲撞一名保安人员，并通过了第一道安检门，随后亮出一把刀，同时用阿拉伯语高喊“真主伟大”（Allah Akbar）的口号。

在现场执行“哨兵”反恐行动的军人令其放下刀子，此人便将刀放在地上，没有任何反抗，束手就擒。

案发后，警方和军人立即对埃菲尔铁塔进行全面搜索，没有发现可疑情况。

事发时，男子身穿巴黎圣日耳曼足球队的球衣。埃菲尔铁塔当晚亮起巴黎圣日耳曼足球队标识光，欢迎加盟该球队的巴西球星内马尔到巴黎。

因发生男子携刀闯塔事件，铁塔管理方提前15分钟清场，在零时30左右请游客全部离开。

一名司法消息人士告诉路透社，当局原本将此事列为刑事案件，但在盘问男子后发现他显然遭到激进化，因此决定改而展开反恐调查。

据悉，男子告诉调查人员，他想要袭击一名士兵。他还称自己与一名伊斯兰国组织成员有联系，并被对方怂恿干案。

法国国际广播电台报道，有消息说此人拥有法国籍，1998年出生在毛里塔尼亚，有神经病前科，最近一次离开神经病院是在今年7月末。

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