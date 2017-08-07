多伦多机场二机擦撞 机翼严重毁损

（联合早报网讯） 据香港东网7日报道，加拿大多伦多国际机场日前发生两架飞机机翼擦撞事件，导致机翼严重毁损，所幸无人受伤。

报道指出，事发于周六（5日）晚上22时18分，载有286名乘客的加拿大航空公司AC1713航班飞抵机场后，在一号客运大楼闸口与LOT波兰航空公司经营的波音787客机擦撞机翼。

加拿大航空公司说，加航波音767-300客机从北美洲的多米尼加共和国蓬塔卡纳抵达，当时正在靠泊，不料却发生意外。

加拿大运输安全局发言人说，两机机翼损毁严重，正在收集资料，但尚未正式展开调查。

免费试阅14天