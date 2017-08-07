中亚人口出生率本世纪减半

（联合早报网讯） 联合国的研究报告指出，中亚国家的人口出生率将在本世纪内下降一半，人均寿命可逾80岁。

报道称，目前，生育率最高的中亚国家是塔吉克斯坦，平均每名妇女生育3.5个孩子。而到本世纪末，每名塔吉克斯坦妇女则平均生育1.87个孩子。

人口学家预测，对全人类而言，本世纪末每个妇女生育两个孩子将是常态。

报道援引统计数据指出，中亚国家现平均每个妇女生育三个孩子。在欧洲，平均每个妇女生育1.5个孩子，这被认为是较低的。

其中，生育率最低的中亚国家是乌兹别克斯坦，平均每个妇女生育2.4个孩子。此外，吉尔吉斯斯坦每个妇女平均生育3.1个孩子，土库曼斯坦是三个，哈萨克斯坦是2.7个。

报道还透露，到本世纪末，中亚人的平均寿命将变得更长。今年，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦居民的平均寿命是70岁，土库曼斯坦是68岁。

到本世纪中期，中亚五国平均寿命将增至75到76岁，到本世纪末将增至82到83岁。

报道指出，中亚是世界上最年轻的地区之一。60岁以上的老人占塔吉克斯坦总人口的6%，这一比例在乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦为8%，在哈萨克斯坦为11%，在土库曼斯坦为7%。在俄罗斯，这一比例则为21%，希腊为26%，葡萄牙为28%。

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