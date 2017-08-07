马克龙欲立法定义“第一夫人”地位遭反对

（联合早报网讯） 据外国媒体报道，作为法国总统马克龙在大选中提出的主要政治改革内容之一，立法定义法国总统配偶地位，并给予其国家“第一夫人”身份和活动经费的议案动议，继续在法国国内政界和民间带来巨大争议。

据报道，在短短两周内，已经有超过16万人在公益请愿网站Change.org上表达了他们对反对马克龙政府这一提议的愿望。

给予法国总统夫人一个合法地位，并为其提供由国家财政播发的活动经费，是马克龙和其“共和国前进党”提出和发起的主要政改内容之一。

直至目前，由于法国在法律上缺乏对总统夫人职权和地位的定义，过去曾出现过非正式的“第一夫人”、“第一女友”，以及位置空缺的多种现象。

正因缺乏对总统夫人地位的法律界定，近年历任法国总统配偶都享受着不同规模和形式的国家财政支持。为马克龙妻子布丽吉特服务的工作小组就由七名政府职员组成，其中包括三名助理、两名安保和两名秘书。

前总统奥朗德前女友的办公室也曾雇佣五人，每年耗费经费45万美元。另一名前总统萨科齐的夫人布鲁尼的办公室，每年的经费就达60万欧元。

马克龙在大选中曾提出，由于“第一夫人”地位重要，因此这一法国政治现状应得到改变。他同时保证，第一个夫人将不会领取官方薪水。

有消息称，总统府正在研究相关的改革法案，并将交付国民议会讨论。但反对这一提议的人认为，法国新政府目前正在大力缩减和节省明年的经费，且国民议会刚通过法案，禁止议员雇佣家人为他们工作，为此目前并不是给布丽吉特这一“官方头衔”的时刻。

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