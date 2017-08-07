英欲付400亿脱欧分手费？

（联合早报网讯） 近日有英国媒体传出消息称，英国政府准备拿出400亿欧元的“分手费”，作为脱离欧盟协议的一部分。不过，来自首相官邸的消息人士却否认了这一说法。“脱欧”的主要支持者也称，不会接受交付如此巨额的一笔费用。

据英国《卫报》报道，有消息称，英国首相特雷莎·梅愿意支付400亿欧元，作为与欧盟进行贸易谈判和“脱欧”协议的代价。

由于欧盟方面要价600亿欧元，所以400亿欧元已经算是一种妥协。消息指出，英国愿意在2019年3月离开欧盟后，以三年时间分期付款的方式，每年用100亿欧元来支付余下的费用。

但唐宁街的消息人士表示，爆料的《周日电讯报》引用的这一数字是“不准确的猜测”，并认为这样高的金额是政府或支持“脱欧”的选民所不可接受的。

向欧盟付款的问题对于英国政府来说是一个巨大的政治问题，部分原因是“脱欧运动”曾提到会每周剩下交给欧盟的3.5亿英镑，来推进英国国家医疗服务体系（NHS）。与此同时，欧盟当前也不愿就双方未来关系展开进一步谈判。

据悉，特雷莎·梅及脱欧部长戴维斯已接受对欧盟支付一定金额的“脱欧费”，称他们需要“确保英国的权利和义务得到公平解决”。

但一些“脱欧”支持者对向欧盟付款持有强硬态度。英国外长约翰逊上个月就告诉下议院，应该让欧盟“失望而归”。

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