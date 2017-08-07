美媒称副总统欲问鼎白宫 彭斯指荒谬

（联合早报网讯） 据美国中文网报道，美国副总统彭斯6日就有关他有意在2020年参选总统的报道作出回应，称报道“荒谬”和“绝对不正确”。

《纽约时报》当天的文章暗示，如果总统特朗普不竞逐连任，副总统彭斯有意在2020年参选总统。

彭斯通过白宫发表声明反驳称：“今天《纽约时报》刊登的文章十分可耻，对我、我的家人和整个团队都十分具侵略性。”

声明称，这则报道的说法绝对不正确，只是媒体分裂这个政府的最新企图。彭斯的团队会聚焦推动特朗普的施政计划，希望见到特朗普在2020年顺利连任。

《纽约时报》报道称，特朗普上任头六个月已经情况紊乱，促使多名共和党人，包括彭斯着眼于2020年大选，成立“影子竞选团队”。

报道暗示，如果共和党在明年的期中选举受重挫，而特朗普遭怪罪是罪魁祸首，彭斯和共和党内的“机会主义者”将准备采取行动。报道还说，彭斯的多名顾问“已向共和党金主暗示，如果特朗普不再参选，他计划竞选”总统。

白宫高级顾问康威当天也批评对彭斯的相关揣测。她在美国广播公司的“本周”节目中表示，特朗普“计划成为两任总统”，她对彭斯将成立自身“影子竞选团队”一事“毫不担忧”。

康威说：“副总统要为2020年做好准备，他要连任副总统。”

《纽约时报》的发言人则回应称，有信心报道准确，大家可拭目以待。

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