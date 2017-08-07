韩防长回应军官把士兵当佣人 应尊重士兵人权

（联合早报网讯） 据韩国媒体报道，韩国国防部长宋永武7日在国防部召开紧急对策会议并强调，军队要尊重士兵的人权和人格，只有这样才能赢得国民信赖。

宋永武在会上嘱咐国防部高层官员说：“我们的军队要成为让所有官兵的家人安心、放心的队伍。”

据韩联社报道，宋永武之所以会特别关注军队后勤士兵，是受近日备受争议的陆军作战司令官朴赞珠及其夫人以职务之由欺压后勤兵一事影响。

据报道，朴赞珠因与妻子将士兵当佣人差遣、料理家务私事，涉嫌滥用职权、虐待士兵等，而遭韩国民间团体举报。目前韩国军事检察机关已立案调查。

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