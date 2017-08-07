日向美提出克制“鱼鹰”飞行

（联合早报网讯） 据共同社报道，日本政府6日就隶属于美军普天间机场的新型运输机“鱼鹰”在澳大利亚东部海域坠机的事故向美方提出，对“鱼鹰”在日本国内的飞行加以克制。

据报道，日本新任防长小野寺五典有意最快于14日访问冲绳县，向县知事翁长雄志介绍中央政府的事故应对措施。此外，他还要求美方尽快提供信息、查明原因，以及采取防止事故再次发生的措施。

报道指出，日本政府欲通过敦促美方尽快采取应对措施，从而避免此事对普天间机场搬迁至名护市边野古造成影响。

小野寺强调：“将要求（美方）最大程度地考虑安全方面，把对当地居民产生的影响降至最低。”

关于要求克制的期限，他表示“将要求至得到满意答复为止”。

关于预定10日在北海道启动的日本陆上自卫队和美国海军陆战队的联合训练，小野寺表示，有意与美方商讨让“鱼鹰”参加训练是否合适。

日本内阁秘书长菅义伟6日在NHK节目中说：“部署‘鱼鹰’最优先的问题是安全，因此希望最优先查明事故原因。”

美国NBC电视台网站6日援引美军方人士的话说，“鱼鹰”在靠近登陆舰时与甲板发生接触，造成了事故。驻冲绳美海军陆战队称，“事故情况正在调查之中”，原因尚未确认。

去年12月，一架“鱼鹰”在冲绳县名护市浅滩迫降。日本政府要求美方停飞该机型直至安全得到确认。美方一度停飞，但在迫降六天后恢复飞行，对此冲绳县表达了强烈不满。

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