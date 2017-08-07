法内长：明年为难民设立3500个接待位

（联合早报网讯） 据欧洲时报网报道，法国内政部长科隆6日确认，法国将在2018年为申请避难者设立3500个接待位子，以回应总统马克龙提出的希望到今年年底达成“街头无人露宿”的目标。

科隆说：“我们还希望加快接待中心住宿申请者的材料处理速度。我们正着手进行有关将避难审批程序缩短至六个月的法律草案，这一草案将更有效地解决非法移民问题。”

科隆同时指出，极端分子还在回流，法国反恐形势堪忧。

科隆总结了目前加来的难民情况，称目前仍有“近350名难民在加来逗留”。

他指出：“格朗德桑特（Grande-Synthe）大约有100多名。我们不愿再重蹈覆辙，像之前那样开设一个能容下400人的接待中心，结果来了8000人。此次新开设的两个接待中心离加来和敦刻尔克都很远，可以避免遇到同样的问题。”

科隆还对拒绝为难民设置取水点的加来市市长布沙尔表示理解。他称：“我们必须站在居民的立场看问题，他们多年来的处境都很困难。在加来，我与所有人进行交流，无论他们拥有何种政治立场，我都能感受到他们内心深处的担忧。因此，我们选择设立移动式卫生设施，而避免聚集一些固定的基础设施。”

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