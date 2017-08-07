马移民局：官员学华语加速通关

（联合早报网讯）马来西亚移民局表示，该局为迎合大量中国游客的需求及纾缓吉隆坡国际机场的拥挤问题，短期内将派官员学习华语，长期则计划录取更多华族官员，以协助不熟悉英语及马来语的中国游客。

移民局总监慕斯达法阿里在《南洋商报》周一刊出的访问中表示，他相信移民局官员学好华语，将能暂时解决移民局缺乏华族官员的问题。

《马来邮报》上周末刊出一张吉隆坡国际机场只开放两个柜台而导致旅客大排长龙的情景，其中包括许多中国旅客。该报以这张照片询问慕斯达法阿里时，慕斯达法阿里说，若吉隆坡国际机场的移民局官员学好华语能舒缓这类人龙，他愿意派官员学习华语。

中国是马来西亚第三大游客来源国，仅次于新加坡和印度尼西亚。马来西亚旅游及文化部长纳兹里今年3月在国会答询时表示，去年到马来西亚的中国游客超过212.5万人次。据统计，今年首五个月到马来西亚的中国游客已超过140万人次。

针对《马来邮报》上述照片，负责管理吉隆坡国际机场（KLIA）等各机场的马来西亚机场控股有限公司（MAHB）总经理再诺莫哈末依沙周一告诉《星洲日报》，机场柜台大排长龙是正常现象，世界各地的机场都有相似情况。

他说，机场偶尔会涌现大量搭客，这是无法预测的，但该公司仍将确保乘客可以准时通关。

吉隆坡国际机场移民局控制组办公室官员则告诉《星洲日报》，他对上述报道毫不知情。“这应该不会发生，因为我们的入境厅有超过50个柜台，离境厅则有42个柜台，另外还设有亚细安国家旅客通道。”

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