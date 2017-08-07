恐遭遣返 大批难民从美偷渡加拿大

（联合早报网讯）美国和加拿大边界近期出现一波难民偷渡潮，从美国涌入加拿大南部边境的偷渡客在最近几周剧增，其中大多数是惧怕被美国遣返本国的海地人。自7月中以来，加拿大政府收到的庇护申请个案暴增两倍。

据中通社报道，加拿大联邦警察在魁北克省边界拉科勒过境点的伐木道上搭建帐篷，检查越境者的身份，许多人拖着手提箱和行李徒步前来。

加拿大边境事务局6日上午已为超过100人登记，另有50人耐心等候。他们大多数是海地人，还有一些是也门人和索马里人。这些偷渡客在登记后就会被带到过境中心，然后被送到蒙特娄，等候当局审批庇护请求。蒙特娄的奥运场馆已改为容纳1000多人的收容中心。

加拿大海关和移民人员工会的负责人福廷说，估计每周有450至700名偷渡客从拉科勒越境前来。魁北克的移民局长韦尔本周说，7月上旬平均每天接到50宗庇护请求，但“现在平均每天已超过150宗”。

加拿大总理杜鲁多日前承诺，会加紧努力应付这股偷渡浪潮。他也呼吁偷渡者通过正当移民渠道寻求庇护，而不是非法越境。

据报道，海地在2010年发生大地震后，六万海地人获准暂居美国，这批海地人的特殊身份年底将到期。

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