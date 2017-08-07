塔利班伊国组织联手袭击阿富汗村庄

（联合早报网讯）阿富汗官员周一透露，塔利班组织和伊斯兰国组织联手在阿富汗一个偏远村庄屠杀了50多人，其中包括妇女和小孩。这是两个极端组织罕见的合作，意味着原已深陷困境的阿富汗安全部队接下来将面对更大的安保压力。

据法新社报道，塔利班和伊国组织从阿富汗其他省份招募武装分子后，于上周四在阿富汗北部的沙叶德区（Sayad）一个村庄发动袭击，屠杀无辜和手无寸铁的村民。

当地官员说，这两个极端组织的武装分子都受塔利班地方指挥官加萨法（Sher Mohammad Ghazanfar）的指挥。

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