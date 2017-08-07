纳吉：当局已收278.5亿消费税

（联合早报网讯）马来西亚首相及财政部长纳吉表示，政府2015年开始征收消费税以来，截至今年6月30日已征收共875.3亿令吉（约278.5亿新元）的消费税。

纳吉周一以书面回覆民主行动党南兰国会议员刘强燕时表示，2015年收到的消费税有270.12亿令吉（约86亿新元），去年有412.6亿令吉（约131.3亿新元），今年截至6月30日则是193.11亿令吉（约61.2亿新元）。

刘强燕要求财政部长公布政府过去三年征收消费税的所得，并列出在砂拉越收取的消费税数额。

纳吉表示：“若根据各州进口、货物及服务供应所征收的消费税，砂拉越2015年征收8.6亿令吉、去年14.2亿令吉，今年截至6月30日有6.2亿令吉。”他也说，政府暂时无意修改消费税税率以及零税率和免税清单。

反对党近来频频挑起消费税课题，并指当局征收消费税是为了替一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）还债。反对党也声称上台后将废除消费税。

纳吉上周五在博客括驳斥反对党指“政府实行消费税是为了一马公司“的说法，并指前首相马哈迪为了政治利益而欺骗人民。“反对党都知道若没有其他收入来源替代石油收入，国家经济将瘫痪，人民也将受苦。但马哈迪置之不理，一心只想推翻政府。”

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