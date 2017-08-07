澳洲专家吁父母少用手机多陪孩子

（联合早报网讯）澳大利亚西悉尼大学早期幼儿教育专家认为，父母应远离手机等电子产品，多花时间陪伴孩子。

据新华社报道，智能手机让大家随时跟上社会动态、查看即时新闻以及与家人朋友保持联系。不过，西悉尼大学幼儿早期教育专家奥兰多认为，一部分人已经把手机当成身体的一部分，虽然知道长时间使用电子产品不好，却无法摆脱，甚至24小时寸步不离。

奥兰多呼吁父母在孩子面前减少使用电子产品。她说：“孩子会通过父母的行为去了解什么行为是可取的。孩子们告诉我，妈妈总是在使用社交软件，爸爸总是通过手机查看邮件。”

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