马国越来越多大学生当清洁员

（联合早报网讯）马来西亚的经济状况让越来越多大学生兼职当清洁员。他们认为这类工作时间灵活，收入也让人满意。媒体近日报道一些医学系学生也兼职当清洁员而引起网上热烈讨论。

博特拉大学医学系学生法汀艾米拉接受《星报》访问时表示，她兼职当清洁员是因为工作时间弹性，收入不错且不影响学业。“我们学生受课业和研究时间限制，兼职工作的选择有限。但担任清洁员的时间很有弹性，所以适合我们。”

她说：“我只在我有空的周末才工作，每月工资可达到500令吉（约160新元）。”她表示，一些人认为大学生当清洁员是“自贬身价”，但她不这么认为。她说，很多顾客都把她当女儿而非女佣。

另一名同样是兼职清洁员的医药科系大学生努哈兹丽扎说，她不觉得大学生做这份工作是羞耻，因为她是自食其力。“虽然有些人无法接受并批评我，但我的家人和大部份朋友都很支持我。我们的时薪是16令吉（约五新元），每星期领一次工资。”

清洁公司Maideasy公司总裁阿兹鲁拉欣表示，近来有越来越多大学生兼职当清洁员，他的团队中有35%是大学生。其中有些每周工作两三天。他认为公司最大的挑战是改变人们对清洁员的观感，因为一些学生担心该如何面对一般民众的批评。

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