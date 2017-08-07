马国阿窿误向高级警官家泼漆

（联合早报网讯）大耳窿跑腿向欠债者家泼漆，却错泼到警方全国商业罪案调查部总监艾克里沙尼的家。艾克里沙尼愤而下令彻查，警方随即逮捕四个大耳窿团伙的29名成员。

据了解，欠债者是艾克里沙尼隔壁邻居。对方已逃家躲债，不料仍连累艾克里沙尼的住家上月底被泼红漆。

武吉阿曼全国警察总部商业罪案调查部副总监达威甘周一在记者会揭露上述情况时表示，警方也发现这四个大耳窿团伙大搞“策略联盟”。这些团伙发现借贷者无力还债后，就将他们介绍给另一个大耳窿团伙继续“借钱还钱”，导致借贷者几乎不可能清偿这些债务。

警方7月30至本月3日发现这四个大耳窿团伙互有勾连，其中一个团伙的多名头目得知警方正展开逮捕行动后，就企图逃往泰国，但这五人本月2日仍在马泰边境被捕。

达威甘说，警方调查显示，这四个大耳窿团伙的大本营原本在柔佛，他们过后将活动范围扩大到马六甲、森美兰、雪兰莪、吉隆坡和彭亨等地，活跃至今至少两年。

警方已经接获30起针对这四个团伙的投报，涉及金额达57.6万令吉（约18.3万新元）。警方去年1月至今年7月31日共接获2305起有关大耳窿的投报，涉及款项高达6916万令吉（约2200万新元）。

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