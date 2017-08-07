日本82岁老奶奶自学开发手游

（联合早报网讯）高龄82岁的日本老奶奶若宫正子是全球最年长的iPhone应用开发者之一，也是让年长者使用智慧型手机的先驱，曾获苹果执行长库克盛赞是人们“灵感的泉源”。

中央社报道，若宫当年刚开始工作时还在用算盘计算。当今科技产业对于开发老年人相关业务兴趣缺缺，让若宫相当沮丧，于是她开始自学程式设计。

她坚持60岁以上的银发族需要积极寻找新技能来维持灵活。她说：“当你年岁渐增，会失去许多东西：你的配偶、你的工作、你的头发和你的视力。扣分的东西很多，但当你学习新事物，不管是写程式或者弹钢琴，都是加分，都是一种激励。”

若宫接受法新社专访时解释道：“在这个网络时代，如果你停止学习，你的日常生活会受到影响。”

她曾担任银行职员，1990年代退休后开始对电脑产生兴趣。她花了数月时间，从网络论坛的前身电子布告栏系统（BBS）开始建立自己的第一套系统，之后利用微软个人电脑（PC）、苹果麦金塔（Mac）电脑与iPhone精进自己的技能。

若宫学习基础程式设计，开发出日本第一个专为60岁以上长者设计的手游“雏坛”（Hinadan）后，成了炙手可热的对象，苹果公司今年还邀请她出席年度全球开发者大会（WWDC）。

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