休假不忘推文 特朗普否认支持率下滑

（联合早报网讯）民调显示，美国总统特朗普的政治基础在缩小，但是正在休假的特朗普周一（7日）宣称，他的共和党政治基础比以往任何时候都强大。

美国之音报道，特朗普目前在新泽西州贝明斯特他拥有的高尔夫度假村度过工作假期。 他称，自己在新泽西“努力地工作”，“下周将到纽约出席更多会议”。

特朗普也在推特上发文，嘲笑最近的民调结果是 “虚假新闻机构的民调”。

他说，他在去年选举中赢得的几个州举行的政治集会显示出他持续的实力。他还说，有几个因素“促使特朗普的基础更加紧密地团结在一起，永远都不会改变”。

最近的全国民调显示，大约只有三分之一的美国选民肯定特朗普上台六个月的表现。在一些把票投给特朗普的选民中，特朗普的支持率不断下降。

不过特朗普指出，美国的主要股市创历史新高，美国加强了边境安全，喜见就业增长，放松了企业监管，还有国会批准了一位新的保守派最高法院大法官，这些都足以证明他是成功的。

上周公布的昆尼皮亚克大学的调查显示，61%的美国人认为特朗普的白宫政绩不佳。33％的人认为还可以。特朗普的这个支持率是美国历任总统执政初期最低的。其他民意调查也显示，特朗普的批准率低于40%。

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