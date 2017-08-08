迈入第四年 打击伊国组织行动见效

（联合早报网讯）在伊拉克和叙利亚打击伊斯兰国组织（IS）的行动今天（8日）迈入第四个年头，美国五角大楼相信，最终必然会歼灭这个极端恐怖组织。

2014年8月8日，从波斯湾的布什号航空母舰（USS George W. Bush）起飞的两架FA-18战机，对伊拉克北部埃尔比勒（Arbil）附近的伊国分子，投下500磅的雷射制导炸弹。

此次任务随后扩大，以美军为首的联军开始对伊国组织展开密集轰炸，联军过后也为伊拉克和叙利亚部队提供培训和军备，协助他们打击伊国组织。

2014年崛起的伊国组织在巅峰时期，一度控制大约4万平方英里（约10万4000平方公里）的领土，许多伊拉克军事单位在面临伊国组织分子的步步进逼时，相继溃不成军。

美国国防部发言人戴维斯说，有800万人在伊国组织的统治下被无情的拘禁，过着悲惨的生活，许多人被迫成为难民。

不过，自打击伊国组织的战事展开三年多来，联军已收复70%伊国组织在伊拉克占有的领土，叙利亚失土也已收回50%。

戴维斯说：“我们解放的领土并没有再被伊国组织夺走……伊国组织将不可避免地被挫败。我们将赢得这场战争，而他们将会打败仗。”

免费试阅14天