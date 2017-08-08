美联储：减少移民即接受让增长放缓

（联合早报网讯）美国总统特朗普表明支持减少移民法案还不到一周，明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利（Neel Kashkari）却敦促南达科他州的居民欢迎新来者。

卡什卡利周一（7日）在南达科他州苏福尔斯（Sioux Falls）回答有关特朗普支持在未来十年将合法移民减少50%的问题时说：“只要算一算，如果经济增长的一个很大来源是人口增长，而你们的人口增长在放缓，不管是因为限制移民，还是因为出生人口减少，那么经济增长将会放缓。”

他指出：“归根结底就是我们想不想要经济增长的问题。”

卡什卡利并不是唯一认为移民对美国经济增长至关重要的官员。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗（Robert Steven Kaplan）曾多次指出，从历史上来看，移民提振了美国劳动力总数增长，由此提振了经济增长。他还警告称，打击非法移民可能会损害消费者支出。

美联储主席耶伦今年稍早也曾告诉美国国会议员，移民放缓或许会打击增长。

卡什卡利说：“你们要么可以接受增长放缓，或者花很多钱来补贴生育，照顾孩子等，但这非常昂贵；要么你就接受移民。这是个数学问题。”

卡什卡利告诉苏福尔斯民众：“你们在接受移民方面已做得很好，这是经济增长活力的一个源泉。”

美国统计局数据显示，2010至2014年期间，苏福尔斯外国出生的人口增长超过三分之一。

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