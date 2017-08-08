印度将向马来西亚买沙

（联合早报网讯）印度卡纳塔克邦及泰米尔纳德邦计划从马来西亚进口沙子，以满足该地区的沙子需求，同时保护放附近天然资源。

据印度《德干先驱报》的报道，卡纳塔克邦法律部长再也詹德拉表示，该邦政府已提名一家马来西亚公司负责供应沙子，这家马来西亚公司目前是最有力的竞标者，提出全包价每吨3450卢比（约74新元）。

他指这个价格比城市现有的售价更低，也能保护该国的天然资源，可谓一举两得。他说，进口沙子预料可在卡纳塔克邦首府班加罗尔购得，政府将把进口沙子分配给有需要者，并严禁这些沙子转卖给房地产发展商。

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