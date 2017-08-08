澳洲学校用手机游戏辅助课堂教学

（联合早报网讯）曾经风靡全球的手机游戏精灵宝可梦GO，如今成为澳大利亚一家学校辅助科学教育的好工具。

据新华社报道，澳洲新南威尔士州卡里昂的国际足球学校将这个游戏作为教学工具，激发学生对科学知识的兴趣。比如学生在植物园中抓到游戏中的精灵，老师便以此为契机介绍精灵附近的植物。该校也将其他一些流行游戏引入课堂，培养学生的交流与合作能力。

据澳洲IGEA发布的报告统计，目前已有约一半的澳洲学校利用视频游戏辅助教学，比2015年显著增加。

有70%的澳洲家长相信，视频游戏能帮助教学和激发学生的学习兴趣，64%的家长认为游戏可以帮助学生集中注意力。

报告的主要作者布兰德认为，学校对视频游戏的接受程度上升，与越来越多的澳洲人在家玩这类游戏有关。

约93%的澳洲家庭拥有游戏设备，67%的澳洲是游戏玩家。玩家平均年龄从2005年的24岁上升到34岁，超过77%的玩家是18岁以上成年人。

布兰德说，视频游戏的广为流行使老师和家长认识到了它们的潜力。他认为，视频游戏有可能在课堂中大量应用，很多目前依托于课本学习的知识，将来可通过游戏来学习。许多教材出版商已经在自行开发游戏。

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