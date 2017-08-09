美媒：朝鲜已制造微型化核弹头

（联合早报网讯）《华盛顿邮报》8日报道，朝鲜已制造可安装在导弹上的微型化核弹头。这项重大发展将使紧张情势进一步升高。

《华盛顿邮报》引述美国国防情报局的分析报道说，情报圈认为朝鲜拥有“可用弹道导弹运投的核武器”，包括洲际弹道导弹。

报道称，这份评估的总体结论，已获得两位熟悉这项分析的美国官员证实。但五角大楼未立即回应这项报道。

报道说，尽管朝鲜去年宣称已成功测试这项微型化核弹头，目前仍不清楚朝鲜是否已真的成功测试这项核弹头。这项进展意味着朝鲜在拥有可部署的核导弹上，已较先前外界承认的迈进一大步。

《华盛顿邮报》也报道了另一份情报评估，该评估估计朝鲜目前拥有多达60枚核武器，较外界之前认为的多。

朝鲜导弹发展计划的速度和进展让国际惊慌，朝鲜领导人金正恩上月两度试射洲际弹道导弹，这是他首度展示朝鲜拥有洲际弹道导弹能力。

首度试射显示其载运火箭的射程可达阿拉斯加，金正恩说这是送给“美国杂种”的礼物。

朝鲜上周试射的第二枚洲际弹道导弹射程更远，部分专家甚至暗示纽约可能在其射程范围内。

朝鲜矢言，联合国严厉的新制裁无法阻止其发展核武。朝鲜也拒绝谈判，并愤怒地扬言对美国采取报复行动。

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