美研究发现慢性疲劳综合征相关生物标记

（联合早报网讯）慢性疲劳综合征是一种身体出现慢性疲劳症状的疾病。人们不清楚这种疾病的成因，也没有有效治疗方法。美国研究人员最新报告发现了血液中与慢性疲劳综合征相关的生物标记，有望改进这种疾病的诊断和治疗。

美国斯坦福大学医学院的研究人员在美国《国家科学院学报》上报告说，他们分析了192名慢性疲劳综合征患者和392名健康人的血液样本，这些人的平均年龄为50岁左右。患者症状持续时间平均超过十年。

研究发现，相比健康人，中度慢性疲劳综合征患者体内某些被称为细胞因子的免疫系统信号蛋白含量较低。但这些细胞因子在症状相对严重的患者体内会升高。

在研究人员分析的51种细胞因子中，有17种在血液中的浓度随慢性疲劳综合征严重程度提高而增长，这17种细胞因子中有13种会激活炎症反应。

研究人员指出，这项研究表明炎症是导致慢性疲劳综合征的一个因素，慢性疲劳综合征是一种炎性疾病。这为开发血检诊断工具提供了可靠的依据。研究成果也有助改进慢性疲劳综合征的治疗方案，比如在临床上测试利用免疫调节药物治疗慢性疲劳综合征。

慢性疲劳综合征的概念最早由美国疾病控制和预防中心在1987年正式提出。

根据该机构的解释，在排除其他疾病的情况下，患者持续疲劳六个月或以上，并伴有咽痛、淋巴结痛、肌肉酸痛、新发疼痛、注意力不能集中、睡眠后精力不能恢复等症状中的四项，可被确诊为慢性疲劳综合征。美国超过100万人患慢性疲劳综合征，以女性居多。

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