长崎今天举行核爆72周年纪念活动

（联合早报网讯）“原子弹爆炸72周年遇难者悼念暨和平祈愿仪式”9日在日本长崎市和平公园举行。日本首相安倍晋三率领的内阁代表以及各政党代表出席仪式并献花。

当地时间上午11点02分（核弹投下时间），全体人员集体起立默哀。

长崎市市长田上富久宣读《长崎和平宣言》。宣言称，日本政府虽然对外宣称要成为核武器持有国和非持有国之间的桥梁，但连“禁止核武器条约”的交涉会议都不参加的做法，不能说对核爆地有彻底的理解。作为唯一的在战争中遭受核爆的国家，希望日本早日加入“禁止核武器条约”，重新审视当下依附“核保护伞”的政策。

宣言还表示，希望日本政府向世界传递坚决不再发动战争的日本宪法和平理念和严守“非核三原则”。

长崎市议会议长野口达也在致辞中表示，希望长崎是最后一个遭受核爆的地方。

他说：“我们要把这个历史转换期作为新的出发点，继承在核爆中遭受伤害的人们对于和平的企盼，全心全意推动世界朝着‘无核武器’和永久和平方向迈进。”

据介绍，长崎至今记录在册的受核爆影响死亡人数为1万75743人，幸存者的平均年龄超过81岁。

当天下起了小雨，核爆受害者及其后代约5400人到场。

免费试阅14天