日产汽车愿付9770万美元 和解高田气囊诉讼

（联合早报网讯）法庭记录显示，日本日产汽车周二同意支付9770万美元（近1亿3298万），了结该公司在美国市场召回440万辆装有高田气囊空气发生器的汽车、导致消费者遭受经济损失的集体诉讼。

日产汽车（Nissan Motor Co）在声明中称，该公司在和解协议中不承认犯错。

据路透社报道，该和解协议与其他主要汽车厂商达成的和解协议相似。美国迈阿密一名联邦法官在6月初步批准丰田汽车(Toyota Motor Corp )、斯巴鲁(Subaru Corp,)、宝马汽车(BMW AG)和马自达汽车(Mazda Motor Corp )达成的和解方案，金额共计5.53亿美元，涉及1580万辆装有高田空气发生器（Takata air bag inflator）的汽车。

全球至少有18起死亡事故和180起受伤事故与高田空气发生器的瑕疵有关，并导致高田在6月申请破产保护。高田的空气发生器有可能发生强度过大的爆炸，导致金属碎片在轿车和卡车内飞溅。

本田汽车(Honda Motor Co)和福特汽车(Ford Motor Co)迄今尚未同意就消费者遭受经济损失的诉讼达成和解。

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