新型抗生素有助应对淋球菌耐药问题

（联合早报网讯）英国的研究人员发现，一种新型抗生素在实验室环境下显示了对淋球菌的有效抑制作用，鉴于淋球菌耐药问题日益突出，未来有望基于这一发现开发新的药物。

淋球菌（gonorrhoea）能引起以泌尿生殖系统化脓性感染为主要表现的性传播疾病，即通常所说的淋病。近年来，淋病的耐药性问题日益严重，一些耐药性很强的淋球菌感染由于没有合适的抗生素目前很难治疗。

伦敦大学卫生和热带医学院学者与帝国理工学院同行合作，在实验室中测试了一种名为梭硫甲酰胺的新型抗生素对淋球菌的作用效果。他们从患者身上选取了149个淋球菌样本，然后在实验室中观察梭硫甲酰胺对它们的作用。

新华社引述研究人员在美国微生物学会刊物《抗微生物制剂与化学疗法》上发表的报告说，他们仅对每个病毒样本使用了很小剂量的梭硫甲酰胺，结果显示，这一类型的抗生素对其中146个样本产生了有效作用，而这些样本中包括了一些对不少抗生素具有耐药性的淋球菌。

团队表示，梭硫甲酰胺是在2010年发现的一种新型抗生素，它对动物和人类淋球菌感染的抑制作用还有待进一步测试。

报告作者之一、伦敦大学卫生和热带医学院学者维多利亚·米亚里说，还需要更多研究来验证这一新类型抗生素的实际效果，但在耐药性问题越来越明显的当下，这类抗生素有潜力帮助人们更好地应对淋球菌感染。

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