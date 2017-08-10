美国务卿：美朝强硬表态不代表局势剧变

（联合早报网讯） 由于近日美国和朝鲜互放狠话引发外界担忧，美国国务卿蒂勒森9日回应说，没有任何迹象显示，朝鲜半岛核问题发生急剧变化。

据新华社报道，蒂勒森当天在结束出访东南亚返回美国途中对随行记者团说，虽然美国和朝鲜有激烈的言语交锋，但这并不代表美国要对朝鲜动用武力，美国民众可以“安稳睡觉”。

美国媒体9日援引国防情报局报告称，美方认为朝鲜已经制造出一枚能装载在弹道导弹上的小型核弹头。美国总统特朗普说，朝鲜“最好不要再威胁美国”，否则将招致前所未有的“炮火与怒火”。

朝鲜方面随即表示，为压制和牵制美国战略轰炸机所在的关岛安德森空军基地等军事基地，并向美国发出严重警告的信号，朝鲜人民军战略军正慎重考虑用“火星－12”型中远程战略弹道导弹，对关岛周边进行包围射击的作战方案。

蒂勒森还说，朝鲜领导人似乎听不懂外交辞令，因此特朗普的强硬表态是用朝鲜领导人能听懂的语言向朝方传递强烈讯息。

分析人士认为，蒂勒森近期提出的“不寻求朝鲜政权更迭、不寻求朝鲜政权垮台、不寻求半岛的加速统一、不寻求借口越过三八线”的原则本是放低姿态、降低和谈门槛，但特朗普的表态表明，美国政府内部对朝政策存在反复和分歧。

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