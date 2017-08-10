美防长警告朝鲜须中止追求核武

（联合早报网讯） 美国国防部长马蒂斯表示，美国及其盟友已展示出拥有免受任何攻击的能力，朝鲜必须停止孤立自己并中止追求核武器。

他还说，朝鲜发起的任何军备竞赛或冲突行为都会被彻底打败。

据中新社报道，马蒂斯9日发表声明说，美国及其盟友已展示出拥有免受任何攻击的能力。朝鲜领袖金正恩应当注意到联合国安理会发出的一致声音，以及世界各国政府发表的声明，他们都认为朝鲜对世界安全与稳定造成威胁。

在马蒂斯发表声明之前，美国总统特朗普在社交媒体上称，他上任之后就下令对美国核武库进行更新和现化化改造，如今它已比以往任何时候都更强大。特朗普还说：“希望我们永远都不会用到它，但美国在任何时候都是世界上最强大的国家。”

对此，马蒂斯在声明中也有所回应。他说，特朗普在去年12月就已经获悉朝鲜这一不断增长的威胁，并在就职后就对马蒂斯下令，强调美国的弹道导弹防御和核威慑力量准备就绪。

马蒂斯说，美国国务院正尽一切努力通过外交手段解决这一全球威胁，但必须指出的是，美国及其盟友拥有全世界最精准且经过演练的强大防御和进攻军事力量。朝鲜发起的任何军备竞赛或冲突行为都会被彻底打败。

美国国务卿蒂勒森9日表示，朝鲜局势在过去24小时并未发生巨变，朝鲜并未对美国构成迫在眉睫的威胁，美国仍在采取积极的外交手段以解决朝鲜问题。

他还说，特朗普的言辞是向朝鲜传递信息，即美国完全有能力保卫自己和盟友免受任何攻击。

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