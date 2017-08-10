欧洲“毒鸡蛋”事件 荷兰否认邻国指控

（联合早报网讯） 愈演愈烈的欧洲“毒鸡蛋”事件再起波澜，荷兰食品安全监管部门9日否认邻国比利时的指控，称荷兰相关机构去年并不知晓该国的鸡蛋当时已受杀虫剂污染。

荷兰食品安全监管部门负责人林特表示，去年11月的时候没有发现威胁到食品安全的情况，其中自然也不包括杀虫剂芬普尼（Fipronil）污染鸡蛋的指控。

但林特承认，相关机构去年11月确曾收到匿名信，称有使用危害性较强杀虫剂的情况。

世界卫生组织警告，大量进食含有高浓度氟虫腈的食品会损害肝脏、甲状腺和肾脏。

根据德国农业部3日公布的信息，当局从进口自比利时和荷兰的鸡蛋中检测出芬普尼。德国至少从荷兰进口了300万枚这种受污染的鸡蛋。德国农业部已要求相关联邦州召回涉事鸡蛋。荷兰、德国各大超市次日纷纷下架一些怀疑含有有毒成分的鸡蛋。

比利时媒体日前披露，比利时官方可能在去年6月已知晓相关情况，但未及时向外界公布情况告知公众。比利时农业部长杜卡姆9日在接受议会质询时抛出了“荷兰政府去年11月知晓污染鸡蛋”的说法。

杜卡姆表示：“荷兰官方未及时向比利时通报情况。比利时已经与荷兰取得联系，要求得到解释。”

荷兰是欧洲最大的鸡蛋生产国，每年出产多达110亿枚鸡蛋，其中65%用于出口。荷兰禽类养殖工会日前宣称，目前约有30万只蛋鸡被宰杀，损失估计已达“几百万欧元”。

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