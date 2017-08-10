（联合早报网讯） 据美国之音报道，美国和朝鲜可能发生军事冲突的风险还在上升，即使是美国对朝鲜发动一次有限打击，也可能会招致致命的反击，迅速升级为一场大规模的核战争。

朝鲜周三称，正在仔细研究对美国在太平洋的领土关岛实施导弹袭击的方案。这个消息传来几个小时前，美国总统特朗普警告朝鲜说，任何对美国的威胁将会遭到他所说的“炮火和狂怒”的回应。

美国之音驻首尔记者帕登的报道说，在最佳的情况下，美国对朝鲜的导弹发射基地或核设施发动先发制人的有限打击，并不能够重创朝鲜的反击能力，但这么做或许能够迫使朝鲜领导人金正恩寻求对话，而不是冒险打一场他知道赢不了的战争。

韩国防卫网络安全分析师申寅均说：“如果金正恩保持耐心，利用中国和俄罗斯，试图通过跟美国谈判找到出路，那他或许可以保住性命。”

但分析认为，人们不能指望平壤这个富于进攻性的政权会谨慎行事，这也是通过军事行动消灭朝鲜核威胁的理由。

传统基金会东北亚分析师科林纳说：“一方面认为金正恩是疯子，可能会发动进攻，另一方面又认为他有足够的理智，不会对美国的攻击做出反击。这两种说法之间似乎缺少连贯性。”

朝鲜警告，它将用核武器回应任何军事行动，给美国一个“严厉的教训”。

但军事战略家说，有限的攻击更可能招致朝鲜对韩国发动致命的炮击，也可能是化学武器攻击。这会使韩朝边界地区的重兵对峙升级为大规模的军事冲突，2万8000名驻韩美军也会被拖入冲突。

分析认为，一旦发生攻击，朝鲜有能力在第一个小时内向韩国半数人口发射30万发炮弹，首尔地区的1000万人口也在其中。如果对朝鲜全部导弹与核设施发起一次更大规模的攻击，美国很可能需要对朝鲜进行全面入侵。

传统基金会东北亚分析师科林纳说：“要确保摧毁朝鲜所有的核能力和导弹能力，这确实需要结束朝鲜政权。”

军事战略家说，最终，美国军队会打赢这场对朝战争，但这个地区也会变成废墟，付出数百万生命的代价。

另外一个可能性就是中国参战，支持它的盟友朝鲜，使已经惨烈的冲突变得更加严重。

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