特朗普因禁止变性人服役言论被起诉

（联合早报网讯） 美国五名现役变性军人9日向华盛顿特区地区法院起诉美国总统特朗普，称特朗普禁止变性人服役的言论侵犯了他们的宪法权利。

这些军人在一份匿名起诉状中指出，特朗普禁止变性人公开身份服役违反了美国宪法第五修正案中的“平等保护内容”和“正当程序条款”。

根据美国宪法，“平等保护内容”保障所有公民在法律之前均可得到同等对待，“正当程序条款”规定未经正当法律程序，不得剥夺任何人的生命、自由或财产。

起诉状说，尽管白宫方面尚未公布或实施具体措施，但变性军人已经受到伤害，因为他们恐怕不能以合理理由继续服役。

据悉，这五名原告分别来自美国空军、陆军和海岸警卫队。代理这桩诉讼的美国民权团队指出，禁止变性人服役缺乏理性基础，是武断的决定。

特朗普上月下旬在社交媒体上说，美国政府不会接受或允许变性人以任何形式在军队服役，并称变性人服役会导致军队医疗成本提高，不利于军队战斗力。

此番言论引发美国政界、社会人士、民权组织等多方不满。不过，国防部并没有执行相关禁令，并指在白宫发出进一步指示前，不会对现行政策作出任何改变。

美国去年开始允许变性军人公开身份服役。从去年10月起，变性军人可享受军方医疗服务。

美国国防部拒绝公布服役中变性军人的数量，但根据美国智库兰德公司去年的一份研究报告，美国现役军人约130万人，在现役和预备役军人中，有数千至上万名变性人。报告认为，允许变性人公开身份服役对军队战斗力和医疗开支“影响极小”。

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