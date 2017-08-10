印度占全球自拍死亡事故之首

（联合早报网讯） 最新研究报告显示，世界上每年因自拍而发生的死亡事故正急剧增加，其中印度发生的自拍致死事故占到60%，居全球首位。

据印度网9日报道，自拍在印度十分普遍，但由于过于专注自拍，很多人会不自觉地忘记自己身处险境。最新研究报告显示，2014年3月至2016年9月，印度发生了76起自拍致死事件，包括在船上自拍落水、在悬崖自拍失足摔死等。

此前研究称，人们通常更喜欢镜子中的自己而非真实的照片。印度心理学顾问库马尔据此认为，自拍其实是镜像的延伸，因此相比其他照片，人们更喜欢自拍照片。而那些爬到极高处、冒着生命危险自拍的人则是为了向世界证明自己。

印度心理学家帕特里认为，印度自拍事故增加的主要原因，是人们想向世界证明，他们现在迈进了一段无人或很少有人迈进的里程。

帕特里说，许多自拍热衷者都是在追求自我肯定，这源于一个人的“匮乏感”，希望借由别人的赞赏来实现自我认同。

心理医生拉姆认为，自拍者想通过大胆而与众不同的表现来彰显自己的成就。他同时表示，自恋也是一些人热衷自拍的原因，但自恋不会驱使人们做出疯狂而冒险的行为，只有缺乏自我价值感和需要自我肯定的人才会这么做。

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