媒体称印尼将用橡胶等农产品与俄换战机

（联合早报网讯） 据中新社报道，在印度尼西亚社会传得沸沸扬扬的“橡胶换战机”的说法，似乎已成为“靠谱”的交易，印尼与俄罗斯双方都有意借俄外长正在印尼访问的时机，正式达成这样的交易。

印尼媒体10日援引法新社及俄罗斯媒体的消息对此作了大篇幅报道。

报道称，本月4日，俄罗斯与印尼签署了一项备忘录，内容包括供给印尼11架苏-35战机。

印尼国防部长里亚米扎尔德此前表示，印尼政府批准了11架苏-35战机的采购。

据俄罗斯国防产品出口公司的消息人士透露，印尼已经列装了15架苏-27和苏-30战机。有关向印尼供应苏-35战机的谈判至少从2013年起就持续在进行，有好几次双方几乎要签订协议，但因资金问题，交易未能完成。

据报道，最新签订的备忘录约定，印尼政府将以橡胶、棕榈油、咖啡、茶等农产品作为交换，购买俄罗斯的苏－35型战机，正式合同极可能在年底前签署。

俄罗斯称，俄方保留在印尼选择商品和贸易合作厂商的权利，备忘录里提到了扩大最有前景商品的供应。

据法新社报道，俄罗斯受到美国和欧盟制裁，正寻求开拓新的市场，印尼打算利用俄罗斯外长来访的时机达成这项交易。

印尼贸易部长卢基塔披露，两国即将就该交易正式签署合同，俄罗斯国家技术集团公司与印尼贸易有限公司将负责执行这项合同。

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