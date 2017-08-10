美发生多起儿童玩枪杀人事件引关注

（联合早报网讯） 据中新社报道，美国近日连续发生多起儿童玩枪杀人事件，引发关注。

据报道，本月7日，密苏里州圣路易斯市一名13岁男孩开枪打死10岁的弟弟。8日，威斯康星州索克县一名10岁男童玩警匪游戏时，拿着父亲的步枪误杀了14岁的哥哥。9日，宾夕法尼亚州一名10岁男童开枪误杀6岁的弟弟。

美国有线电视新闻网报道称，美国发生未成年人枪击事件频率较高，已引起多家智库的关注。

美国《儿科》期刊日前发布一份报告显示，2012年至2014年，美国每年死于枪击的儿童约有1300名。其中，八成男童的死亡是未成年人开枪造成。

皮尤研究中心的报告则显示，美国大多数人的持枪目的是防身。近五成（48%）美国人成长在持枪的家庭环境中。

值得注意的是，美国国家司法研究所的报告表明，2009年，美国私人拥有的枪支数量达3亿。据知，2007年美国人口总数约3亿。

其实，面对美国未成年人枪击事件频频发生的情况，美国社会对于枪支管控的争论从未停歇过。然而，皮尤研究中心的上述报告表明，美国社会对枪支的需求仍在上升。而从政策层面来看，美国总统特朗普放松了前奥巴马政府的控枪措施。今年2月，特朗普叫停了不允许精神疾病患者购买武器的法律规定。

不过，在《儿科》期刊发表上述报告的第一作者凯瑟琳指出，通过数据分析，近几年美国儿童枪击案数字有明显下降。她认为，美国警察和部分社会组织开展的预防和遏制未成年人暴力行为的相关项目起了重要作用。

免费试阅14天