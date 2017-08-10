驻日美军称鱼鹰机安全将继续飞行

（联合早报网讯） 据日本媒体报道，驻日美国海军陆战队本月9日就澳大利亚近海发生的新型运输机“鱼鹰”坠机事故发表声明，称已确认“鱼鹰”的安全将继续飞行。

据报道，除了坠机“鱼鹰”所属的“第31海军陆战队远征部队”在事故后48小时停飞鱼鹰以外，这是结合初期事故调查等得出的结论。

这是事故发生以来，美军首次宣布确认“鱼鹰”的安全性，但并未透露确认安全的具体依据与事故原因。

据分析，美方将不予实施日本政府所要求的在日本国内克制飞行要求，事故运输机隶属的驻日美军普天间机场所在地冲绳等或将进一步作出反弹。

据悉，声明以统管驻日美国海军陆战队的第三海军陆战队远征军司令官兼驻冲绳美军最高长官尼克尔森的名义发表，要求日方对继续飞行给予理解，称“并非草率的决定”。

声明强调：“绝不会让未做好飞行准备的飞机飞行，令机组人员及当地居民面临危险。”

经日方确认，美军“鱼鹰”7日从普天间机场起飞。日本陆上自卫队与美国海军陆战队将于10日至28日在北海道大演习场与上富良野演习场进行联合训练，首日“鱼鹰”将不参加，但截止28日的训练期间可能会参加，目前日美双方正在协调日程。

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