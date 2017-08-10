政治打压？马哈迪儿子公司遭查税

（联合早报网讯）马来西亚执政联盟国阵最大党巫统疑再发动攻势对付前首相马哈迪，这次目标针对马哈迪的三名儿子。内陆税收局执法人员本周二一天内接连突击检查马哈迪长子米占、次子莫扎尼及幼子慕克力的公司办公室，大事搜查并带走一些文件。

马哈迪今日就此事表示，他“欢迎”税收局调查他儿子的公司，但有关当局也应一并搜查巫统领袖，特别是首相纳吉、副首相及内政部长阿末扎希，和国防部长希山慕丁等。

也是反对党联盟希望联盟（希盟）总主席的他主持希盟主席理事会会议后受询时指出，当局应更常展开类似的搜查行动，不仅是搜查他和儿子，也应搜查纳吉一家。

马来西亚媒体报道，税收局周二（8日）搜查了米占（Mirzan Mahathir）所掌控的创业投资公司Crescent Capital私人有限公司、莫扎尼（Mokhzani Mahathir）的投资公司Kencana Capital私人有限公司，以及慕克力创办的光纤电缆公司Opcom控股。

税收局这项搜查行动，时间点恰巧落在巫统领袖挑起马哈迪孩子财富课题，引起反对党质疑该局听命于巫统部长，受政治操控。马哈迪早前曾表示，自从他公开要求纳吉下台后，他的家人以及朋友都受到压迫和干扰，包括遭税收局刁难。

对此，反对党国家诚信党瓜拉登嘉楼国会议员卡玛鲁巴林质问当局，为何只针对马哈迪家人，而没有搜查前首相阿都拉的女婿凯利，以及卷入一个马来西亚发展有限公司（1MDB）丑闻的纳吉继子里扎的公司。

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