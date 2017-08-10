联合国：绝大多数土著人仍受歧视

（联合早报网讯） 联合国各机构在《联合国土著人民权利宣言》通过的十周年发表声明指出，若干国家已经承认土著人民的权利，但绝大多数土著人仍面临歧视、边缘化并在享受基本权利方面面临挑战。

联合国新闻中心引述四十个联合国机构和其他国际组织9日发表联合声明说，虽然土著人得以在国际和区域论坛中倡导其基本权利，但由于持续的脆弱性和受排斥，执行《联合国土著人民权利宣言》仍面临阻碍，尤其是在土著妇女、儿童、年轻人和残疾人当中。

2007年9月13日联大通过了《联合国土著人民权利宣言》，为土著人民的生存、尊严和福祉建立了最低标准的全球框架。这份里程碑式的文件是关于土著人民集体权利的最全面的国际文书，包括自决权、传统土地、领土和资源、教育、文化、卫生和发展权。

联合国土著人民权利问题特别报告员科尔普斯（Victoria Tauli-Corpuz）、土著问题常设论坛主席阿布巴克莱茵（Mariam Wallet Aboubakrine）在联合声明中说，经过二十多年的谈判，《宣言》今天成为进步的灯塔、一个和解框架和权利基准。但是十年来，国际社会需要承认在很多情况下仍然存在的巨大挑战，土著人民面临的斗争和权利冲突比十年前还要大。

虽然一些国家已采取宪法和立法措施来承认土著人民的权利和身份，但对土著人民的排斥、边缘化和暴力行为仍然普遍存在。

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