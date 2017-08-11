再呛朝鲜 特朗普要金正恩绷紧神经

（联合早报网讯）美国总统特朗普周四（10日）警告朝鲜绷紧神经，若胆敢攻击美国或其盟友，就得“非常非常紧张”，因为平壤将“遭遇他们从未想过会发生的事情“。

特朗普周二（8日）恫言要以“炮火和狂怒”应对朝鲜威胁。隔天（9日），他又在社交媒体上称美国拥有最强大的核武库。

此番言论引发舆论强烈反应，不仅美国股市应声下跌，朝鲜亦威胁要对关岛实施打击。

特朗普周四与副总统彭斯共进午餐后面见记者时说：“坦白说，有人质疑我的声明是否太强硬了？可能它还不够强硬。”

至于什么是更强硬的做法，特朗普只是说：“拭目以待。”

他还指出，如果朝鲜胆敢攻击美国或其盟友，那他们就得“非常非常紧张”，因为他们将“遭遇他们从未想过会发生的事情”。

对于美国是否会先发制人，他回答说：“我们不谈论这个问题。”

除了重复声称自己的对朝声明可能还不够强硬，特朗普还强调自己得到军方的百分之百支持，也得到世界很多国家领导人的支持。

特朗普强调，美国人民很安全，盟友也很安全。

在表示依然考虑谈判的同时，特朗普说，在这个问题上已经谈了25年。他指责前总统克林顿谈判失败，称他软弱、无效，还说前总统奥巴马根本连谈都不想谈。

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