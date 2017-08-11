共和党内乱 特朗普与参院领袖互呛

（联合早报网讯）美国总统特朗普周四（10日）再次就共和党力推的医保案未获通过指责参议院多数党领袖麦康奈尔，美国媒体称，这进一步暴露了共和党内部的不和。

上月28日，美国参议院以51票对49票，否决了共和党提出的《医保自由法案》，共和党七年以来力推的废除和取代奥巴马医改（Obamacare）的努力遭遇重大挫折。

本周一（8月7日），麦康奈尔在肯塔基州称特朗普“期望过高”，还说新总统对国会工作进程不熟，为医保法案设置人为的时间表。

两天后，特朗普在社交媒体上发文说：“麦康奈尔说我期望过高，我不这么认为。听了七年的废除和取代，为什么还没做到？”

周四（10日）一早，特朗普又在社交媒体上发文说：“你能相信麦康奈尔已经叫了七年的废除和取代，却无法做到吗？我们必须废除和取代奥巴马医改计划。”

当天中午，特朗普又在社交媒体上说：“米奇（麦康奈尔），回去工作，把废除和取代奥巴马医改、税改和基建等法案放到我桌上让我签署。你能做到的。”

周四下午，特朗普在与副总统彭斯共见记者时，又一次谈到这个问题。他表明：“我只是希望麦康奈尔做到废除和取代奥巴马医改计划。我已经听了七年，结果他们至今都没做到。”

当记者问麦康奈尔是否应考虑辞去参议院多数党领袖一职时，特朗普指出：“如果麦康奈尔没有废除和取代奥巴马医改计划，没有通过税改和基建法案，那你再来问我这个问题。”

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，特朗普周三（9日）曾与麦康奈尔就医保案问题通电话。

该报道指出，特朗普和麦康奈尔之间的公开争执表明，尽管共和党同时控制了白宫和国会，两者之间的关系却让人担忧。

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