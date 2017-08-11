基因编辑大突破 猪器官或可移植人类

（联合早报网讯）科学家已成功编辑猪的基因码，以消除潜伏性病毒感染，这项突破可能为今后将动物器官移植给人类铺平道路。

美国期刊《科学》（Science）周四（10日）刊登的研究报告指出，科学家的这项研究成果有望减缓近年来器官捐赠者等候名单越来越长的情况。

根据官方统计，单单是美国的等候名单就有大约11万7000人，且平均每天有22人在等待中过世。

哈佛大学遗传学家丘奇与华裔科学家杨璐菡，协同一个丹麦和中国团队合作展开了这项研究。

他们利用所谓的CRISPR技术，选择性剪去基因组不要的部分，所制造出的猪基因不具会引发问题的逆转录病毒（retrovirus）。

他们过后利用复制技术制造猪胚胎，并将胚胎植入正常母猪体内，母猪后来产下复制猪。

研究员将观察这些天生缺乏逆转录病毒的仔猪，了解整个程序对它们的长期影响。

杨璐菡说：“在我们展开研究之前，（在基因编辑后制出的）猪能否存活仍有很大的不确定性。”

她透露，研究团队如今培育出37只没有猪内源性反转录病毒（porcine endogenous retrovirus，PERV）的小猪。

目前还不清楚，接受猪器官的人类是否会受PERV感染，但实验室研究已显示，人类细胞会在培养皿中被PERV感染。

人类早已可以接受猪心瓣膜和胰腺移植，但科学家长久以来一直设法让整个器官都能使用。

不过，目前距离异种器官移植目标还有一段路要走。研究员仍须编辑猪基因，以避免触发人体免疫系统反应及预防血液毒性相互作用。

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