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快讯：菲律宾吕宋岛发生6.6级地震
（联合早报网讯）美国地质调查所（USGS）说，菲律宾吕宋岛岸外发生6.6级地震。
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支持，可以保障行人等公路使用者的安全
反对，多此一举，增加麻烦和管理成本
不确定新规定能否有效管控电动脚踏车
不关我的事
支持，可以保障行人等公路使用者的安全
71.25% (949 votes)
反对，多此一举，增加麻烦和管理成本
10.81% (144 votes)
不确定新规定能否有效管控电动脚踏车
14.86% (198 votes)
不关我的事
3.08% (41 votes)
Total votes: 1332
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