快讯：菲律宾吕宋岛发生6.6级地震

对于所有电动脚踏车必须注册且配车牌的新规定，你觉得？(2017年8月7日开始投票)

Choices 支持，可以保障行人等公路使用者的安全 反对，多此一举，增加麻烦和管理成本 不确定新规定能否有效管控电动脚踏车 不关我的事 支持，可以保障行人等公路使用者的安全 71.25% (949 votes) 反对，多此一举，增加麻烦和管理成本 10.81% (144 votes) 不确定新规定能否有效管控电动脚踏车 14.86% (198 votes) 不关我的事 3.08% (41 votes) Total votes: 1332