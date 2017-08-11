朝鲜危机如何演变 专家提三可能性

（联合早报网讯）朝鲜核危机升级，美国与朝鲜的对峙让全世界坐立难安，股市应声走低。观察人士如今也公开讨论，是否真的存在爆发核冲突的风险。

法新社探讨了这场危机可能如何发展的三个假设情境：

* 军事干预

部分专家认为，就目前来看，对朝鲜进行军事干预的可能性还是不大。

华盛顿智库外交关系协会资深研究员拉特纳说，特朗普称要以“炮火和狂怒”应对朝鲜威胁的措辞相当“不负责任”，但他“认为我们没有濒临核战边缘”。

他指出：“总统说的话几乎没有迹象反映出，白宫内部追求先发制人战争的实际决策。”

* 中国和经济压力

上个周末，联合国安全理事会通过针对朝鲜武器计划的新制裁，包括禁止出口煤、铁、铁矿砂、铅、铅矿以及海产。

联合国理事会成员国一致通过这项制裁，包括俄罗斯和朝鲜唯一主要盟友中国在内。

朝鲜有90%的贸易来自中国，因此命运主要掌握在中国手中。

特朗普不断试图向中国施压，要中国更强硬对抗朝鲜，但中国担心这可能造成金正恩政权垮台。

拉特纳表示，朝鲜议题是北京面临的重要议题，中国“可能比以前更愿意进入下一个层次”。

* 重返谈判桌

朝鲜据称已制造出足以搭载在导弹上的微型核弹头，有些人因此表示发动军事行动的时机早已经过了。

明德大学蒙特雷国际研究学院的武器管制专家刘易斯说：“除了外交，其他都没有机会……攻击他们或说服他们不要（发展核武）的机会之窗已经关上。”

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