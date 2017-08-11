澳或推出“网上离婚” 替怨偶省钱省时

（联合早报网讯）澳大利亚或许很快就能够使用快速的在线争议解决系统，自行协调他们的离婚条款，从而避免耗时而又昂贵的法律纠纷。

中新社引述澳洲媒体报道，澳洲联邦政府向国家法律援助机构提供了34万澳元（约36亿新元）的资金，以开发一个在线家庭法争议解决系统，类似于eBay用于解决供货商买卖纠纷的系统。

该机构认为，有20%的家庭法争端都可以通过在线争议解决（ODR）系统加以解决，这种技术已经在荷兰和英国使用。它会向将要分道扬镳的夫妻列出离婚可能带来的结果——子女监护权以及财产分配方面——而夫妇俩可以根据可能的结果，决定是否要走法庭程序。

澳洲国家法律援助机构主席希尔说，这个制度将指导夫妇双方自行达成能够被家事法庭批准的离婚协议，由此有望节省数十万元的诉讼费用。

他说：“该项目将使用人工智能来提供低成本，方便用户的法律援助，帮助分居夫妇认识他们的差异，并解决它们。我估计澳洲所有家庭法争端的20%未来都可以在线解决。这项技术可以节省数千小时的法庭时间。家庭争端总是很糟糕，而经常伴随而来的法律纠纷也是如此。这些争议经常太过昂贵，耗时太久，对各方来说对抗性也太强。”

据知，南澳法律服务委员会将负责这个项目，以调查、设计和实施家庭法ODR系统，并于明年下半年向政府提交调查结果。希尔博士说，这可能是一场变革，特别是对那些没有资格获得法律援助，也没有钱聘请专业家庭法律师的家庭。

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