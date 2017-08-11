马军舰首次停靠中岩礁基地

（联合早报网讯）马来西亚海军舰艇周四首次停靠中岩礁的阿布峇卡海事基地。这个基地本月1日才由柔佛苏丹依布拉欣开幕，它距离白礁约0.6海里。

马来西亚海军首长卡马鲁扎曼周五接受《海峡时报》电访时表示：“我们的军舰博达纳号是首艘停靠在中岩礁阿布峇卡海事基地的舰艇。”他指这个基地并非这艘军舰的常驻基地，但它将经常到那里并在附近海域巡逻以确保海事安全。

卡马鲁扎曼周四在推特公布这个消息时，也上载了军舰在中岩礁基地停靠的照片。

阿布峇卡海事基地耗资6150万令吉（约1950万新元）兴建，并由马来西亚海事执法机构管理。这个基地是在2012年4月16日动工，去年8月29日完工。

海事执法机构是这个基地的主要使用者，但其他政府机构如海军、海警、海事局、渔业局、气象局、环境局与国民大学（UKM）研究团队等单位都会使用这个基地。当局也让渔民使用部分基础设施与码头。

中岩礁距离柔佛东岸约7.9海哩，由两块距离316.6公尺的岩石组成。海牙国际法院2008年5月23日以12对4票裁决白礁主权属新加坡，并以15对1票把中岩礁主权判给马国。类属“低潮高地”（low-tide elevation）的南礁（South Ledge）主权判归拥有它所处海域主权的国家。

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