印度对93种中国产品征反倾销税

（联合早报网讯）香港东网8月11日报道称，中印军队持续在洞朗地区对峙之际，印度政府9日公布对93种从中国进口的产品征收反倾销税。这次增税措施主要针对化工和石化、钢铁和其他金属制品、纤维和纱线、机械产品、橡胶或塑胶制品、电力电子产品和消费品等。

此前，据中国商务部网站8月8日消息，8月1日，印度商工部发布充气子午线轮胎反倾销调查终裁，裁定自中国进口的充气子午线轮胎存在倾销并对印国内产业造成损害，建议对上述产品征收245.35美元/吨至452.33美元/吨的反倾销税。

中国商务部新闻发言人高峰7月6日曾透露，2017年上半年，中国产品共遭遇来自全球15个国家和地区发起的37起贸易救济调查案件。其中，印度共发起12起，成为对华发起贸易调查最多的国家。

据环球网报道，中国国际问题研究所南亚问题专家、前驻印度外交官蓝建学表示，中国多年来一直都是印度反倾销的重点对象国，这么多年来一向如此。印度采取反倾销或其他贸易保护措施绝大多数都是针对中国。

蓝建学认为，“目前中印两国关系处于比较敏感特殊的时期，外界很难不将印度此举与中印两军对峙联系起来。但印度多年来一贯对中国产品采取严格限制措施，担忧对华贸易逆差对印度经济不利，通过反倾销措施保护本国市场，所以我认为二者没有必然的联系”。

但他强调称，鉴于中印目前的紧张对峙情况，印度此时采取这一措施也不排除是为了迎合本国国内的极端反华情绪。

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