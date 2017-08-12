中日成俄罗斯远东电子签开放以来最大客源国

（联合早报网讯）俄罗斯远东发展部副部长兼国务秘书沃尔科夫表示，俄罗斯远东开始发放电子签证4天以来，已经有来自10个国家的近300人获得电子签，主要申请者来自中国、日本和摩洛哥。

俄罗斯卫星网报道，俄总统普京3月签署了关于在符拉迪沃斯托克自由港区域内，以及俄远东一些地区实行简化签证制度的法律。电子签证将自办理之日起在30天内有效，并允许在俄境内停留至多8个昼夜。远东简化签证制度从今年8月1日起对18国公民生效。俄外交部发放电子签证的专门网站8月8日开始运行。

俄远东发展部新闻处援引沃尔科夫的话发布消息称：“4天以来共有10个国家的279人获得签证，3名外国人已经抵达符拉迪沃斯托克，其中2人来自中国，1人来自沙特阿拉伯。”

据他称，中国和日本仍然是最大客源国。119名中国公民已经获得电子签证，91名日本公民也已经获得，第三为摩洛哥，共有45人。此外还有7个国家的公民得到电子签证，阿尔及利亚（9人）、印度（4人）、新加坡（3人）、突尼斯（3人）、伊朗（2人）、沙特阿拉伯（2人）、科威特（1人）。外国人可以申请商务、旅游以及人道单次签证。

目前，凭电子签证可以通过符拉迪沃斯托克海上检查站和符拉迪沃斯托克国际机场（克涅维奇）入境俄罗斯。2018年1月起将会有4个这样的检查站，包括在堪察加半岛和萨哈林州。

申请人不用前往领事馆且不用担心进行面试，要求在入境前4天填写俄外交部专门网站上的申请表，附上照片，并点击发送文件的图标。回复将在3天内收到。电子签证免费发放，不收取任何费用。如果申请通过，签证将在俄边境上直接签注。

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