刘慈欣无缘2017年雨果奖 黑人女作家杰米辛蝉联

（联合早报网讯）当地时间8月11日晚十时许，第75届雨果奖在赫尔辛基正式揭晓，黑人女作家N·K·杰米辛的作品《方尖碑之门》（The Obelisk Gate）蝉联了雨果奖最佳长篇小说奖，备受关注的刘慈欣的长篇小说《三体Ⅲ·死神永生》则未能获奖。

据澎湃新闻报道，拥有心理学和教育学学位的杰米辛，作品的范围十分广泛。其处女作、2010年的短篇小说《非零概率》曾入围雨果奖和星云奖；第一部长篇小说《十方诸国》亦获得雨果奖、世界科幻奖提名，并获得卢卡斯最佳长篇小说处女作奖。

第75届雨果奖获奖名单如下：

最佳短篇小说：《Seasons of Glass and Iron》Amal El-Mohtar

最佳短中篇小说：《The Tomato Thief》Ursula Vernon

最佳中篇小说：《Every Heart a Doorway》Seanan McGuire

最佳系列作品：“The Vorkosigan Saga” Lois McMaster Bujold

最佳长篇小说：《The Obelisk Gate》N. K. Jemisin

最佳相关作品：《Words Are My Matter: Writings About Life and Books, 2000-2016》厄休拉·勒奎恩

约翰·坎贝尔最佳新作者奖：Ada Palmer

最佳绘本：《Monstress, Volume 1: Awakening》，作者Marjorie Liu

最佳戏剧表现长片：《降临》

最佳戏剧表现短片（剧集）：《苍穹浩瀚》

最佳编辑（长篇）：Liz Gorinsky

最佳编辑（短篇）：Ellen Datlow

最佳职业画家：Julie Dillon

最佳半专业杂志：《Uncanny Magazine》

最佳粉丝杂志：《Lady Business》

最佳粉丝播客：Tea and Jeopardy

最佳业余作者：Abigail Nussbaum

最佳业余画家：Elizabeth Leggett

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