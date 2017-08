刘慈欣无缘2017年雨果奖 黑人女作家杰米辛蝉联

(联合早报网讯)当地时间8月11日晚十时许,第75届雨果奖在赫尔辛基正式揭晓,黑人女作家N·K·杰米辛的作品《方尖碑之门》(The Obelisk Gate)蝉联了雨果奖最佳长篇小说奖,备受关注的刘慈欣的长篇小说《三体Ⅲ·死神永生》则未能获奖。

据澎湃新闻报道,拥有心理学和教育学学位的杰米辛,作品的范围十分广泛。其处女作、2010年的短篇小说《非零概率》曾入围雨果奖和星云奖;第一部长篇小说《十方诸国》亦获得雨果奖、世界科幻奖提名,并获得卢卡斯最佳长篇小说处女作奖。

第75届雨果奖获奖名单如下:

最佳短篇小说:《Seasons of Glass and Iron》Amal El-Mohtar

最佳短中篇小说:《The Tomato Thief》Ursula Vernon

最佳中篇小说:《Every Heart a Doorway》Seanan McGuire

最佳系列作品:“The Vorkosigan Saga” Lois McMaster Bujold

最佳长篇小说:《The Obelisk Gate》N. K. Jemisin

最佳相关作品:《Words Are My Matter: Writings About Life and Books, 2000-2016》厄休拉·勒奎恩

约翰·坎贝尔最佳新作者奖:Ada Palmer

最佳绘本:《Monstress, Volume 1: Awakening》,作者Marjorie Liu

最佳戏剧表现长片:《降临》

最佳戏剧表现短片(剧集):《苍穹浩瀚》

最佳编辑(长篇):Liz Gorinsky

最佳编辑(短篇):Ellen Datlow

最佳职业画家:Julie Dillon

最佳半专业杂志:《Uncanny Magazine》

最佳粉丝杂志:《Lady Business》

最佳粉丝播客:Tea and Jeopardy

最佳业余作者:Abigail Nussbaum

最佳业余画家:Elizabeth Leggett

免费试阅14天