马来社会日益接受华小

（联合早报网讯）马来西亚国民团结及融合局总监巴哈林说，越来越多马来家庭把孩子送到华小，反映出多源流学校已经逐渐获得马来族群认可。他认为，多源流学校不但不会妨碍国民团结，反而有越来越多马来人接受华文教育，这是一个正面发展。

巴哈林接受《星洲日报》专访时说，这个现象反映马来社会已经可以接受华文教育，正如首相纳吉所说，这是值得激赏的。“这就像各族共庆各个佳节一样，开斋节、华人农历新年和屠妖节都此外全体马来西亚人民和国家的共同庆典而不再是某个族群庆典。”

巴哈林认为，在华小受教育的马来学生也可以很成功，甚至更成功。他说，马来西亚与中国与印度这两大崛起的经济体保持良好关系，这也是马来西亚的两大强项。

他表示，马来族群已认为这是个机会，也认为相关语文的掌握非常重要。这包括官方语文马来文，其次是英文，再来就是中文和淡米尔文及其他语文了。

巴哈林指出，该局计划明年在团结幼儿园推行语言和方言教育。他准备每州展开一项试验性计划，选择一些团结幼儿园并由当地人来教授地方上普遍应用的语言，例如华语、淡米尔语、卡达山语或伊班语等，让孩子从小就能进行良好沟通并了解各族差异。

根据教育部的数据，去年总共有6万7128名马来学生在华小就读，占53万5273名华小生的12.6%。数据也显示，报读华小的马来学生人数2010年开始就逐年增长。

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